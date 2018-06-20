В Техасе увеличилось число жертв ДТП

Обратим внимание, что число жертв автоаварии, случившейся в южной части штата Техас, практически рядом с границей с Мексикой, увеличилось до пяти. Это заявление принадлежит местному окружному шерифу Мэрион Бойду на пресс-конференции.







Бойд сообщил, что в внедорожнике находились нелегальные иммигранты. Они предприняли попытку скрыться от сотрудников службы пограничного контроля. Транспортное средство двигалось со скоростью приблизительно 160 км/ч. Однако, на такой скорости водитель не справился с управлением, поэтому его машина перевернулась.





В результате случившегося на месте происшествия скончались четыре человека. Один находится в больнице. Еще было госпитализировано несколько пострадавших.





Шериф объяснил, что во внедорожнике находились 14 человек.





Бойд уточнил информацию о водителе и одном из пассажиров, сообщив о том, что они граждане США. Их взяли под стражу.





Текст: Т. Сокот



