В Афганистане от нападения исламистов погибли 50 человек

В субботу, 27 мая, террорист-смертник взорвал себя в автомобиле, припаркованном возле футбольного поля недалеко от военной базы. Инцидент произошел в городе Хост, который находится на юго-востоке Афганистана. В результате взрыва бомбы погибли 14 человек, более 10 получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших есть и маленькие дети. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Талибан”.

А в северо-западной провинции Бадгис боевики совершили нападение на силы безопасности в районе Кадиса. Во время перестрелки погибли 36 человек. Среди погибших 22 боевика, восемь мирных жителей и шесть силовиков.

Напомним, в этом году боевики движения "Талибан" начали так называемый "весеннее наступление" во второй половине апреля. "Весеннее наступление" означает ежегодную активизацию боевых действий, которые зимой обычно стихают. Впрочем, в этом году исламисты совершали свои атаки и зимой. Жертвами нападений талибов стали уже сотни мирных жителей.

Текст: Е. Скобелева