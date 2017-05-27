В Афганистане от нападения исламистов погибли 50 человек
Террористические акты произошли в первый день Рамадана. От нападения боевиков и теракта в Афганистане погибли 50 человек.
В субботу, 27 мая, террорист-смертник взорвал себя в автомобиле,
припаркованном возле футбольного поля недалеко от военной базы. Инцидент произошел
в городе Хост, который находится на юго-востоке Афганистана. В результате взрыва
бомбы погибли 14 человек, более 10 получили ранения различной степени тяжести.
Среди пострадавших есть и маленькие дети. Ответственность за теракт взяла на
себя группировка "Талибан”.
А в северо-западной провинции Бадгис боевики совершили
нападение на силы безопасности в районе Кадиса. Во время перестрелки погибли 36
человек. Среди погибших 22 боевика, восемь мирных жителей и шесть силовиков.
Напомним, в этом году боевики движения "Талибан"
начали так называемый "весеннее наступление" во второй половине
апреля. "Весеннее наступление" означает ежегодную активизацию боевых
действий, которые зимой обычно стихают. Впрочем, в этом году исламисты
совершали свои атаки и зимой. Жертвами нападений талибов стали уже сотни мирных
жителей.
Текст: Е. Скобелева