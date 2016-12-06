Ангела Меркель еще два года будет возглавлять правящую партию Германии

Как сообщает издание «Bild», Ангелу Меркель поддержали 89,5% делегатов партийного съезда, что проходит в городе Эссен, в земле Северный Рейн-Вестфалия. На предыдущем голосовании два года назад политика на посту председателя ХДС захотели видеть почти 97% делегатов съезда.

Наибольшую поддержку в свой партии Ангела Меркель получила в 2012 году: тогда за нее проголосовали 98% делегатов. Кстати, других кандидатов стать председателем ХДС не было.

Текст: Е. Скобелева