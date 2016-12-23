В Таиланде, в результате ЧП с самолетом в аэропорту Кольцово, лететь отказались девять пассажиров

Девять пассажиров рейса авиакомпании Azur Air должны были лететь в Пхукет из Екатеринбурга. Однако, они сдали билеты после инцидента, который непосредственно был связан с выехавшим за пределы взлетно-посадочной полосы самолетом Boeing 767. Это сообщение в пресс-службы авиакомпании. Во время ЧП на борту воздушного судна находилось 335 человек. В результате случившегося аэропорт был закрыт, пока выкатившийся лайнер буксировали на стоянку. Сейчас работа Кольцово восстановлена.





В пресс-службе заявили, что "девять пассажиров рейса сдали билеты, в Таиланд улетели 326 пассажиров".









Согласно данным Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, основная причина выезда самолета за пределы ВПП - сработавший датчик отказа двигателя.





Происшествие прокомментировали в пресс-службе ведомства. Здесь сообщили, что члены экипажа воздушного судна, которое следовало по маршруту Екатеринбург - Пхукет, на момент выполнения взлета во время разбега услышали хлопок. Он был слышен с правой стороны. Когда сработал датчик отказа двигателя, командир воздушного судна решл, что необходимо экстренно тормозить. В результате так произошло, что самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Расстояние составило приблизительно 20 метров.





Текст: Т. Сокот



