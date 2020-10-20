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Плюсы и минусы работы с Форекс брокером FХоpen

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Плюсы и минусы работы с Форекс брокером FХоpen

20.10.2020 12:38 / Финансы / Прочли: 390 человек

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БРОКЕРЕ

FХоpen начинал свою деятельность как образовательный центр, который предлагает курсы для углубления знаний и улучшения квалификации в сфере работы на финансовых рынках. В 2005 году компания была переформатирована в глобальную брокерскую компанию с представительными офисами в мировых финансовых центрах. В течение этих 15 лет компания значительно расширила свое влияние, поэтому сейчас, кроме трейдеров из России, Великобритании, Австралии, здесь также работают представители Германии, Канады, Вьетнама и даже Нигерии.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Группа компаний FХоpen является звеном FX Markets Limited, местом регистрации которой является Чарлстаун, Невис. Британское подразделение регулируется Управлением финансового надзора (FCA), тогда как австралийское - Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям. Оба регуляторы считаются одними из лучших, но все же, мысли о компании FXopen кардинально расходятся. Причин этому много, и в следующей части статьи я попытаюсь рассмотреть причины как соглашаться с отзывами о компании, так и наоборот.

ТОРГОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ

Брокер предлагает несколько торговых платформ. Давайте рассмотрим каждую из них по порядку, оценим их преимущества и недостатки.

MetaTrader4

FXopen стал первым брокером, который открыл своим клиентам возможность ECN и STP-трейдинга именно на этой платформе. Отмечаемый факт, что даже в начале этого сервиса ордера выполнялись мгновенно, а цены были конкурентными. Собственно, это совсем не в новинку для этой платформы. Кроме вышеупомянутых преимуществ, МТ4 хвалят еще и за:

  • Три разновидности ордеров;
  • Сервис автоматической торговли;
  • Трейдинговые сигналы;
  • Более 50 графиков и графических объектов, ускоряющие процесс анализа;

К достижениям брокера добавлю, что FXopen предлагает веб-версию платформы, которая является выгодной для пользователей продукции Apple, так как не требует никаких загрузок и установок.

FxOpen

MetaTrader5

Также здесь можно торговать на платформе МТ5, что предлагает те же услуги, что и предыдущая + еще несколько новых:

  • Количество графиков здесь растет от 50+ до 80+;
  • Образцы мульти-валютных стратегий;
  • Экономический календарь, который не позволит вам пропустить важные изменения на финансовом рынке;
  • Предлагается страхования для снижения риска потерь;
  • Более 20 временных рамок для постоянного наблюдения за колебаниями цен;

Доступ к МТ5 можно так же получить на сайте брокера. Но заметьте, что эта платформа не позволяет торговать крипто валютами.

FxOpen MT5

TickTrader

Эта торговая платформа здесь специально для тех клиентов, которые не являются гражданами Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Эту платформу можно назвать совершенно новой, но это не отбавлет ее преимуществ:

  • ECN-счет, который делает платформу выбором начинающих;
  • 30+ индикаторов для профессионального анализа;
  • Информативная система чартов;
  • Система трейдинга в один клик;
  • трейдинговая система оповещений, которая, как и вышеупомянутый календарь, будет всегда держать вас в курсе;

FxOpen TickTrader

ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ

Выбор торговых инструментов здесь довольно широк, хотя я и не назвал бы его слишком разнообразным. Среди валютных пар здесь предлагается 50 основных пар, несколько второстепенных и даже экзотические. Криптовалют поменьше - всего здесь их более 40. В отношении товаров, то вы можете испытать себя в трейдинге золотом, серебром и нефтью. Также доступны для торговли индексы.

Спреды здесь самые низкие на основные валютные пары, и начинаются от 0,2. Несколько выше на золото - 0,27, а на индексы они стартуют от показателя 0,8. Самые высокие показатели для нефти колеблются около 4.

Комиссии зависят от типа выбранного аккаунта. С увеличением начального депозита они падают от $ 3,5 до $ 1,5. Для зарекомендовавших себя и ценных трейдеров могут предлагаться скидки. Если вы выбрали STP счет, то комиссии здесь включаются в спреды.

Для криптовалют имеется торговое плечо в 1: 2. Для форекс инвестиций этот показатель составляет 1:30, а для индексов и товаров максимальное плечо - 1:10. Профессиональным клиентам предоставляется доступ к левриджу 1: 500. Эти показатели можно изменить, обратившись в службу поддержки, если, конечно, вы есть профессиональным трейдером.

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Источник: LadyVenus.ru
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