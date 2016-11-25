На территории Никарагуа активен ураган второй категории "Отто"

Урагану "Отто" присвоили вторую (из пяти) категорий по шкале Саффира-Симпсона. Он уже достиг территории Никарагуа и вышел на сушу в слабозаселенном районе муниципалитета Сан-Хуан-де-Никарагуа, карибское побережье страны.







Скорость ветра в пределах урагана составила 49 м/с.





Какие-либо сведения о пострадавших и погибших в настоящий момент отсутствуют.





Ранее власти центральноамериканской республики приняли решение расширить зону действия режима "красной" (максимальной) тревоги. Причина - разгул стихии. Эту тревогу объявили на всей территории автономного региона Атлантико-Сур. Сообщение касается департамента Ривас, Боако, Гранада, Чонталес, Рио-Сан-Хуан.





На днях в соседней Коста-Рике правительство ввело режим чрезвычайной ситуации. Оно объявило четверг и пятницу нерабочими днями именно для государственных служащих.





В Панаме тоже разгулялась стихия. В результате, пострадали приблизительно 150 семей. Еще 11 человек пропали без вести. К сожалению, не менее четырех погибли.





Напомним, что в начале октября на Кубу, Гаити, юго-восточные штаты США обрушился ураган "Мэттью". Он стал самым мощным в Атлантике с 2007 года. К сожалению, в Республике Гаити удар стихии унес жизни сразу нескольких сотен человек. Так, общий размер ущерба согласно оценке ряда международных организаций, составил приблизительно 1,9 млрд долларов.





Текст:

Т. Сокот



