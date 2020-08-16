Минздрав о нормативах времени приема одного пациента у врачей





В частности, этот проект предполагает, что гематологи и инфекционисты принимают каждого пациента по 20 минут. Хирурги и пульмонологи принимают по 26 минут.







Однако, на заполнение документации должно уходить не более 40 процентов от времени приема. В том случае, если прием профилактический, то норма сокращается.





Текст: Т. Сокот



