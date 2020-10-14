Эксперт о том, как определить, нужна ли помощь психолога ребенку





Она проинформировала общественность о признаках, которые свидетельствуют о том, что ребенку нужна помощь психолога. Родителей обязательно должны насторожить нарушения сна. Тоже касается неадекватных реакций на обычные ситуации и навязчивые движения.

Мнение эксперта следующее: «Если появляются неадекватные реакции, когда ребенок плачет по поводу и без повода, когда любой пустяк становится мировой проблемой, и ребенка невозможно успокоить, <…> — очень часто эти признаки бывают у детей с нервозно-подобным расстройствами».

Текст: Т. Сокот



