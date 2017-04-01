В индийском штате ввели пожизненный срок за убийство коровы

Как известно, в Индии корова, будучи животным священным и почитаемым, находится под охраной государства. А в одном из индийских штатов с сегодняшнего дня наказанием за убийство коровы станет такая суровая мера, как пожизненное заключение. Такой закон был принят на днях в в западном штате страны Гуджарат.

Согласно принятому документу, забой коров повлечет за собой наказание в виде пожизненного тюремного срока. Более того, даже за перевозку говядины преступников, занимающихся транспортировкой мяса священного животного, будут наказывать 10 годами тюрьмы. Новые закона заработали с субботы, 1 апреля.

Основная часть индусов считает корову священным животным, а убийство и, соответственно, употребление в пищу мяса большого рогатого скота запрещено во многих штатах. Но последняя поправка, принятая в Гуджарате, делает соответствующий закон в этом регионе самым жестким на территории страны. Нарушителей будут наказывать штрафом в размере 771 доллара и отправлять за решетку. Министр штата Прадиспин Джадежа заявил, выступая перед журналистами, что корова является символом индийской культуры и ужесточить меры в отношении того, кто поднимет руку на это благородное существо, было решено после консультаций с населением.

Текст: Е. Скобелева