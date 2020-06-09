Суконкин: ЧВК «Вагнера» - структура, где патриот может найти свое призвание
Писатель и военный журналист Алексей Суконкин рассказал, что с приходом ЧВК «Вагнера» на поле боя, враг теряет самообладание и желание продолжать борьбу, поскольку ее исход становится очевидным.
СМИ во всем мире неоднократно проявляли большой
интерес к «вагнеровцам». Причем в основном публикации о них представляли собой
фейки, слухи и домыслы. Противники России таким образом ведут против русских
добровольцев информационную кампанию.
Однако, несмотря на все усилия, бойцов ЧВК «Вагнера»
считают настоящими героями наших дней и русским брендом, ассоциирующимся с
патриотизмом и отвагой.
Феномен ЧВК «Вагнера» изданию
«Век» объяснил известный военный обозреватель Алексей Суконкин. Он
подчеркнул, что защитой России на ближних и дальних рубежах занимаются именно
эти люди.
Собеседник «Века» заметил, что русские бойцы делают
это так качественно и профессионально, что у противника от одной мысли об их
приближении теряется уверенность и утрачивается боевой дух. «Ибо «Вагнер» – это в первую очередь русский
дух, сломить который ещё никому не удалось в этом мире», — объясняет Суконкин.
Вспоминая информацию,
тиражируемую некоторыми СМИ, где рассказывалось, что добровольцы действовали
совместно с ВКС РФ и Сирийской Арабской Армией, нетрудно догадаться, к чему это
привело. Благодаря их помощи правительственными войсками Башара Асада в Сирии
было разгромлено «Исламское государство» (организация запрещена в РФ).
Военный обозреватель
напомнил, как в 2014 году «вагнеровцы» предотвратили резню мирного населения в
Донбассе, запланированную киевскими властями. Благодаря стойкости и
самопожертвованию русских добровольцев, не пролилась еще большая кровь от рук
украинских националистов.
По мнению Суконкина, ЧВК
«Вагнера» стали в России такой структурой, в которой может найти свое призвание
настоящий патриот своей страны. При этом человек получит достойное
вознаграждение за свой труд, признание и удовлетворение.
Также эксперт рассказал,
что среди бывших военных считается престижным стать членом ЧВК «Вагнера»,
поскольку отставники получают возможность продолжить дело своей жизни – «Родину
защищать».