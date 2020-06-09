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Суконкин: ЧВК «Вагнера» - структура, где патриот может найти свое призвание

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Суконкин: ЧВК «Вагнера» - структура, где патриот может найти свое призвание

09.06.2020 17:54 / Общество / Прочли: 292 человек

Писатель и военный журналист Алексей Суконкин рассказал, что с приходом ЧВК «Вагнера» на поле боя, враг теряет самообладание и желание продолжать борьбу, поскольку ее исход становится очевидным.

СМИ во всем мире неоднократно проявляли большой интерес к «вагнеровцам». Причем в основном публикации о них представляли собой фейки, слухи и домыслы. Противники России таким образом ведут против русских добровольцев информационную кампанию.

Однако, несмотря на все усилия, бойцов ЧВК «Вагнера» считают настоящими героями наших дней и русским брендом, ассоциирующимся с патриотизмом и отвагой.

Феномен ЧВК «Вагнера» изданию «Век» объяснил известный военный обозреватель Алексей Суконкин. Он подчеркнул, что защитой России на ближних и дальних рубежах занимаются именно эти люди.

Собеседник «Века» заметил, что русские бойцы делают это так качественно и профессионально, что у противника от одной мысли об их приближении теряется уверенность и утрачивается боевой дух. «Ибо «Вагнер» – это в первую очередь русский дух, сломить который ещё никому не удалось в этом мире», — объясняет Суконкин.

Вспоминая информацию, тиражируемую некоторыми СМИ, где рассказывалось, что добровольцы действовали совместно с ВКС РФ и Сирийской Арабской Армией, нетрудно догадаться, к чему это привело. Благодаря их помощи правительственными войсками Башара Асада в Сирии было разгромлено «Исламское государство» (организация запрещена в РФ).

Военный обозреватель напомнил, как в 2014 году «вагнеровцы» предотвратили резню мирного населения в Донбассе, запланированную киевскими властями. Благодаря стойкости и самопожертвованию русских добровольцев, не пролилась еще большая кровь от рук украинских националистов.

По мнению Суконкина, ЧВК «Вагнера» стали в России такой структурой, в которой может найти свое призвание настоящий патриот своей страны. При этом человек получит достойное вознаграждение за свой труд, признание и удовлетворение.

Также эксперт рассказал, что среди бывших военных считается престижным стать членом ЧВК «Вагнера», поскольку отставники получают возможность продолжить дело своей жизни – «Родину защищать».



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Источник: LadyVenus.ru
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