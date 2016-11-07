На спад пошла вспышка кишечной инфекции в Махачкале

Минздрав республики сообщил, что "вспышка заболеваемости острыми кишечными инфекциями в Махачкале пошла на спад: 148 человек, в том числе 109 детей…..".







С каждым днем количество госпитализированных падает. Об этом свидетельствует следующая информация: - "За последние сутки в больницы обратились 97 человек. На данный момент в стационарах находятся 294 человека, 240 из которых - дети".





Напомним, что в период с 27 октября по 2 ноября в Махачкале с диагнозом острая кишечная инфекция после отравления питьевой водой было госпитализировано 675 человек. Среди них оказалось много деток – всего 497 человек.





В СМИ представлена информация о том, что два дошкольных учреждения закрыли на дезинфекцию в Дагестане. Причина принятия подобных мер - массовые отравления.





В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили о том, что школы не закрыли. Сейчас у школьников осенние каникулы.





В ближайшее время в суд направят иск о ликвидации юридического лица, которое виновно в случившемся. Об этом сообщение проинформировала Анна Попова, глава Роспотребнадзора. Она обратила внимание на то, что вспышка кишечной инфекции в Махачкале непосредственно связана с паводком, случившемся в результате ливней, а также по причине недостаточной очисткой воды.





В результате случившегося Управление СК РФ по Дагестану приняло решение возбудить уголовное дело по причине массового отравления жителей Махачкалы, статья 238 УК РФ. Она звучит следующим образом: - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".





Напомним, что в рамках расследования уголовного дела 2 ноября задержали руководителя ОАО "Махачкалаводоканал". Управление Роспотребнадзора по Дагестану приняло решение возбудить 22 административных дела после отравления людей питьевой водой.





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Т. Сокот



