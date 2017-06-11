Бывшая девушка Ди Каприо приняла участие в чувственной фотосессии свадебных нарядов

Знаменитость предстала на снимках в сражающих красотой, эксклюзивных свадебных платьях от всемирно известного испанского брэнда Pronovias Fashion Group. Жаль, что девушка по-настоящему не надела такое платье, чтобы пойти под венец с Ди Каприо.

Нина и Леонардо считались одной из самых красивых пар Голливуда. Они состояли в отношениях больше года. Но не так давно западные СМИ распространили слух о том, что Агдал разошлась с оскароносным актером. Причиной тому послужила большая разница в возрасте. Знаменитый избранник модели старше нее на 17 лет.

Нина является лицом линии купальников французской компании “La Boheme”. Также девушка была удостоена специального приза “Rookie of the Year”, который вручается лучшей фотомодели года.

Текст: Е. Скобелева



