В результате ливней на юго-западе Японии погиб один человек, пропали без вести десятки

По меньшей мере в результате ДТП погиб один человек. В настоящий момент в СМИ обнародована информация, что погиб один человек, еще несколько десятков до сих пор числятся пропавшими без вести. Свыше полумиллиона человек рекомендовали эвакуироваться на юго-западе Японии. Здесь вторые сутки подряд продолжаются сильные дожди.







Очень сложная ситуация скложилась в префектурах Оита и Фукуока. Здесь сильные ливни спровоцировали масштабные оползни, разлились реки. Спасают людей, которые заблокированы в своих домах, Силы национальной самообороны. Очень сильно пострадали небольшие деревни, а также поселки, которые расположены в горной местности.





Японские власти приняли решение направить в префектуры Оита и Фукуока дополнительные отряды полицейских и спасателей. Это заявление генерального секретаря кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.





Суга сообщил, что они заняты операциями, которые касаются спасения и поиска людей, попавших в сложную ситуацию и активно помогают в ликвидации последствий стихийного бедствия. В распоряжении спасателей и бойцов Сил самообороны, которых тоже бросили на помощь, десятки вертолетов. Они готовы вылететь в случае необходимости, чтобы заняться поисками и спасением людей. Что касается общей численности спасателей, полицейских, пожарных, и военнослужащих, она составила в пределах 7800 человек.





Суга сообщил, что "еще около пяти тысяч бойцов Сил самообороны находятся в состоянии готовности, чтобы выдвинуться на место" если они будут необходимы.





По причине разлива рек населенный пункт Тохо, Фукуоке, отрезан от путей сообщения.





В свою очередь Генсек кабмина пообещал, что Силы самообороны, которые прибыли на место, в случае необходимости должны доставить туда не только продукты питания, но и все необходимое.





Текст:

Т. Сокот



