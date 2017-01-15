Вертолет Ми-8 вынужденно приземлился на Ямале

Вертолет Ми-8 вынужденно приземлился в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Причина случившегося - отказ техники.







Пострадавшие в результате случившегося отсутствуют. Это сообщение принадлежит экстренным службам региона.





Текст сообщения носит следующий характер: - "вертолет Ми-8, на борту которого находилось более 20 человек, совершил вынужденную посадку в Надымском районе ЯНАО. Пострадавших нет. Пассажиры воздушного судна - сотрудники предприятия топливно-энергетического комплекса".





Экипаж решил, что совершил вынужденную посадку по причине информации об отказе одного из двигателей.





Информация о посадке Ми-8 имеет подтверждение в МЧС по ЯНАО. Здесь повторили, что инцидент случился 13 января.





Напомним еще об одном таком инциденте, который произошел в октябре 2016 года в тундре ЯНАО тоже с участием вертолета Ми-8, на борту которого находились вахтовики. Он тогда потерпел крушение. Это было серьезное ЧП, в результате которого погибли 19 человек. Выжить смогли три пассажира.





Текст: Т. Сокот



