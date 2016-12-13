В результате взрыва в полицейском участке во Вьетнаме погибли люди

По меньшей мере погибли трое сотрудников правоохранительных органов. Ранеными в результате взрыва в отделе хранения химических предметов, полицейский участок во Вьетнаме, оказались тоже трое. Это сообщение местной полиции.







Несколько слов о взрыве. Он произошел вчера вечером в провинции Даклак.





В настоящий момент расследуется случившееся. Версию теракта исключили.





Текст: Т. Сокот



