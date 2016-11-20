В одной из квартир Москвы выявили трупы троих молодых парней
Устроенная другом вечеринка с выпивкой и легкими наркотиками трагически обернулась для троих москвичей.
В квартире в одном из многоэтажных домов на улице
Хабаровской в восточной части столицы были обнаружены тела троих молодых
мужчин. Все трое пришли сюда в гости к своему другу, а тот «угощал» их спиртным
и психотропами. Вечеринка закончилась для троих жителей Москвы совсем невесело.
Как рассказали в столичном главке Следственного комитета, вечером 19 ноября молодой человек пригласил своих приятелей в гости. «На хате» во время вечеринки молодые люди распивали алкогольные напитки, а также употребляли наркотические вещества. В разгар веселья гости почувствовали себя плохо, и владелец жилища не успел вызвать медиков, как они скончались.
Двум погибшим было по 27 лет, а третьему – всего 22. Хозяин квартиры жив. Он, увидев, что друзьям плохо, позвонил по номеру скорой помощи, но прибывшая по вызову бригада медиков лишь констатировала смерть.
Текст: Е. Скобелева