В одной из квартир Москвы выявили трупы троих молодых парней

В квартире в одном из многоэтажных домов на улице Хабаровской в восточной части столицы были обнаружены тела троих молодых мужчин. Все трое пришли сюда в гости к своему другу, а тот «угощал» их спиртным и психотропами. Вечеринка закончилась для троих жителей Москвы совсем невесело.



Как рассказали в столичном главке Следственного комитета, вечером 19 ноября молодой человек пригласил своих приятелей в гости. «На хате» во время вечеринки молодые люди распивали алкогольные напитки, а также употребляли наркотические вещества. В разгар веселья гости почувствовали себя плохо, и владелец жилища не успел вызвать медиков, как они скончались.

Двум погибшим было по 27 лет, а третьему – всего 22. Хозяин квартиры жив. Он, увидев, что друзьям плохо, позвонил по номеру скорой помощи, но прибывшая по вызову бригада медиков лишь констатировала смерть.

Текст: Е. Скобелева