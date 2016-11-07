В Гаити обрушился дом: погибли четыре человека

Четыре человека погибли и трое в числе пострадавших в Гаити в ходе обрушения дома в Кап-Аитьене. Напомним, что это второй по величине город страны, который расположен в 240 км к северу от гаитянской столицы.







Трагедия случилась по причине вызванных проливными дождями наводнений.





Напомним, что с начала года это - третье столь крупное наводнение в Кап-Аитьене. Обильные осадки нанесли существенный ущерб и иным городам департамента Северо-Восток.





Что касается прогнозов, метеорологи сообщили, что в дальнейшем ситуация ухудшиться, поэтому власти призвали местное население покинуть опасные места и искать более надежные укрытия.





Несколько слов о наводнениях на севере Гаити. Они происходят месяц спустя после прохождения мощного урагана "Мэттью". Последний, напомним, опустошил юг страны. До сих пор тысячи человек по-прежнему эвакуированы. Они нуждаются в гуманитарной помощи.





Всемирный банк и Межамериканский банк развития сообщили, что размер ущерба, который нанес ураган, составил $1,89 млрд.





Текст:

Т. Сокот



