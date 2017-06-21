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Преимущества платных клиник и диагностических центров

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Преимущества платных клиник и диагностических центров

21.06.2017 11:25 / Общество / Прочли: 195 человек

Несмотря на наличие большого числа бесплатных государственных или, как их еще называют, ведомственных, больниц, многие пациенты предпочитают обращаться в сервисы, которые оказывают услуги на платной основе.

У платных клиник, а также диагностических центров, есть определенных круг клиентов. Во-первых, это люди, которые не могут попасть в кабинет врача в бесплатной клинике, к примеру, из-за отсутствия местной прописки или полиса – приезжие пациенты, иностранные граждане и  так далее. Отметим, что на скорую медицинскую помощь могут рассчитывать все без исключения пациенты в независимости от прописки, гражданства и социального положения. 

Также в платные клиники обращается тот, кто не хочет стоять в очередях в регистратуру и в кабинеты специалистов. К сожалению, на бесплатной основе не всегда можно быстро попасть к врачу нужного профиля. А в случае с недугами ожидание в бесплатной клинике, которое может растянуться не просто на часы, а дни, чревато осложнениями и другими не менее неприятными последствиями. Справедливости ради стоит отметить, что и в платные клиники к определенным врачам собирается очередь и записаться на прием на ближайшее время удается не всегда. 

Тем не менее, на практике сдать анализы или попасть на прием к врачу в платной клинике можно не только более быстро, но и более комфортно. Записавшись на прием, вы можете прийти к врачу в указанный день и час, не тратя время на очереди.

Во-вторых, в платных клиниках может быть представлено более современное оборудование, которое, к сожалению, не всегда поставляется в государственные клиники своевременно. Это же касается диагностического оборудования – некоторые анализы сдать в обычной лаборатории быстро не получится. Кроме того, платные центры, как правило, предлагают своим пациентам пройти, так называемые, check-up программы обследования.

Не на последнем месте стоит тот факт, что обращаться в платные медицинские организации намного удобнее. Вы можете попросить взять анализы на дому, в офисе, на месте работы, оформить заявку на вызов терапевта или педиатра, скорой или неотложной помощи. Особо стоит отметить вакцинацию, которую платные сервисы оказывают в удобное время и удобном для вас месте.       

В заключение отметим и то, что многие коммерческие клиники и диагностические центры работают по фиксированному прейскуранту. Различные бонусы, скидки, в том числе накопительные, позволяют сэкономить на получении медицинских услуг.

По материалам сайта http://alm03.ru     

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Источник: LadyVenus.ru
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