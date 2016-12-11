Лучшим европейским фильмом года стал «Тони Эрдманн»

В минувшую субботу в польском городе Вроцлаве награждали лучшие, по мнению кинокритиков, европейские фильмы уходящего года – там проходила церемония вручения наград Европейской киноакадемии European Film Awards (EFA).



Бесспорным победителем престижного конкурса. Который часто называют «европейским «Оскаром», стала кинолента «Тони Эрдманн» производства ФРН: немецкому фильму международное жюри отдало сразу пять статуэток. Кинокартина получила признание как лучший европейский фильм года, также отмечены заветными фигурками его режиссер Марен Аде и сценарист. Исполнителей главных ролей в «Эрдманне» Петера Симонишека и Сандру Хюллер признали лучшими актером и актрисой года. Таким образом, фильм обошел своих конкурентов сразу в пяти номинациях.

Победитель определялся путем голосования, участие в котором принимали свыше трех тысяч членов Европейской киноакадемии.

Лучшей комедией, снятой на просторах старушки-Европы за прошедший год, названа шведская лента «Вторая жизнь Уве». Лучшим мультипликационным фильмом года стала «Жизнь кабачка», среди документальных проектов была отмечена итальянская «документалка» «Море в огне».

Свои почетные «Европейские «Оскары» за вклад в мировой кинематограф получили такие именитые кинодеятели, как ирландский актер Пирс Броснан и польский режиссер Анджей Вайда (награжден посмертно).



Приз Международной федерации кинокритиков FIPRESCI уехал к финнам-творцам кинокомедии «Самый счастливый день в жизни Олли Мяки».

Текст: Е. Скобелева