ЧП в Ростове: ранним утром загорелась крыша многоквартирного дома, людей эвакуировали

Площадь возгорания на момент приезда спасателей составила 150 квадратных метров. Была угроза распространения огня по всей площади дома. Пожарным потребовалось больше трех часов, чтобы потушить кровлю и не допустить выгорания многоквартирного дома.



По информации из МЧС, в 05:37 пожару присвоили ранг опасности №3. В 07:28 огнеборцам удалось локализировать пожар, еще спустя полчаса – устранить открытое горение. О полной ликвидации пожара рапортовали в 08:21.В результате утреннего происшествия никто не пострадал. В тушении были задействованы 69 спасателей и 22 единицы техники.

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А. Замятина