В результате ДТП с участием грузовика под Рязанью погиб еще один человек и двое пострадали

В результате столкновения грузовика с двумя легковыми автомобилями на 396 км, федеральная трасса М-5, Сасовский район Рязанской области, погиб один человек и еще двое серьезно травмированы. Это сообщение приндлежит пресс-службе регионального УМВД.







Текст сообщения пресс-службы носит следующий характер: - "Водитель грузовика Volvo выехал на встречную полосу движения и по касательной задел Ford и следом идущий ВАЗ. В результате ДТП пострадали три человека, один из них по дороге в больницу скончался".





На месте ДТП выехали оперативные службы. Они выясняют все обстоятельства случившегося.





Текст: Т. Сокот



