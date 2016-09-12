Школьник получил смертельную травму на лыжной базе в Иркутской области
Следственными органами по Иркутской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ – «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Причиной уголовного производства стала гибель школьника на футбольном поле в детском лагере.
По версии следствия, 9 сентября на территории лыжной базы «Спартак» для старшеклассников одной из средних школ Братска проводилось мероприятие ко Дню здоровья. Во время игры футбольного матча на 17-летнего ученика упали ворота. С тяжелыми травмами головы юноша был экстренно госпитализирован в больницу.
Пострадавший школьник несколько дней находился в критическом состоянии и скончался в медучреждении. Следователи и полицейские допросили свидетели трагического происшествия, руководство лыжной базы. Уже установлено, что футбольные ворота не были надежно закреплены. Расследование уголовного дела продолжается.
Текст:
А. Замятина