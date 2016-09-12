Школьник получил смертельную травму на лыжной базе в Иркутской области

По версии следствия, 9 сентября на территории лыжной базы «Спартак» для старшеклассников одной из средних школ Братска проводилось мероприятие ко Дню здоровья. Во время игры футбольного матча на 17-летнего ученика упали ворота. С тяжелыми травмами головы юноша был экстренно госпитализирован в больницу.

Пострадавший школьник несколько дней находился в критическом состоянии и скончался в медучреждении. Следователи и полицейские допросили свидетели трагического происшествия, руководство лыжной базы. Уже установлено, что футбольные ворота не были надежно закреплены. Расследование уголовного дела продолжается.

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А. Замятина