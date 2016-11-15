В Тверской области в огне погибли мать и ее пятеро детей
При пожаре погибли шесть человек, в том числе пять детей. Еще один потерпевший, мужчина, в шоковом состоянии находится в больнице с ожогами второй степени.
Как сообщили во вторник, 15 ноября, в
пресс-службе ГУ МЧС по Тверской области, шесть
человек, среди которых пять детей, погибли в горящем
доме в Спировском районе.
В «чрезвычайном» ведомстве
рассказали, что звонок о пожаре в жилом доме на улице Центральной деревни
Пеньково поступил в оперативную дежурную смену около трех часов ночи. По предварительной
информации, погибли женщина и пять детей. Также от огня пострадал мужчина, его
в шоковом состоянии госпитализировали в ближайшее медучреждение с ожогами средней
тяжести.
Потушить охваченную пламенем избу огнеборцам удалось в 03:50 по московскому времени. сейчас эмчеэсники разбирают завалы. Всего в ликвидации пожара были задействованы 35 человек личного состава и 14 единиц техники.
По факту гибели людей в огне Вышневолоцкий межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области проводит доследственную проверку. Назначены судмедэкспертиза и пожаро-техническое исследование.
Текст: Е. Скобелева