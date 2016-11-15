В Тверской области в огне погибли мать и ее пятеро детей

Как сообщили во вторник, 15 ноября, в пресс-службе ГУ МЧС по Тверской области, шесть человек, среди которых пять детей, погибли в горящем доме в Спировском районе.



В «чрезвычайном» ведомстве рассказали, что звонок о пожаре в жилом доме на улице Центральной деревни Пеньково поступил в оперативную дежурную смену около трех часов ночи. По предварительной информации, погибли женщина и пять детей. Также от огня пострадал мужчина, его в шоковом состоянии госпитализировали в ближайшее медучреждение с ожогами средней тяжести.

Потушить охваченную пламенем избу огнеборцам удалось в 03:50 по московскому времени. сейчас эмчеэсники разбирают завалы. Всего в ликвидации пожара были задействованы 35 человек личного состава и 14 единиц техники.

По факту гибели людей в огне Вышневолоцкий межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области проводит доследственную проверку. Назначены судмедэкспертиза и пожаро-техническое исследование.

Текст: Е. Скобелева