Тересой Мей подписано письмо, подтверждающее о выходе Великобритании из ЕС

Представление официального уведомления в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора получил президент Европейского совета Дональда Туска.







Этот шаг стал результатом июньского референдума, к которому привело голосование покинуть ЕС.





Письмо г-жи Мей доставлено в ЕС послом Великобритании Тимом Барроу.





Премьер-министр, председательствующий вчера на заседании кабинета министров в первой половине дня, сделал заявление для депутатов, подтверждающее обратный отсчет времени для выхода Великобритании из ЕС.





В свою очередь, госпожа Мэй пообещала каждому человеку во всем Соединенном Королевстве и гражданам стран ЕС на время переговоров представить статус Brexit. Так будет продолжаться до тех пор, пока не разрешаться все важные для стран вопросы.





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Т. Сокот



