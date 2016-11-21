В крушении поезда в Индии погибли свыше 140 человек

Местная полиция сообщает, что 110 тел уже опознаны. Более двухсот человек получили различные повреждения. На месте аварии работали сотни сотрудников экстренных служб и медиков. По данным «The Indian Express», сейчас спасательная операция уже завершена.

Пассажирский поезд следовал по маршруту Индаур — Патна. В составе ехали свыше тысячи пассажиров. Авария произошла поздно ночью, когда большинство людей спало. По версии местных властей, крушение, вероятнее всего, случилось из-за повреждения рельсов.

Кстати, железные дороги Индии – одни из самых загруженных в мире. Каждый день поездами пользуется около 20 миллионов пассажиров. Поэтому в железнодорожных авариях, которые совсем не редкость, гибнет и калечится много людей.

Текст: Е. Скобелева