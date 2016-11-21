В крушении поезда в Индии погибли свыше 140 человек
Ночью 20 ноября на севере Индии, в штате Уттар-Прадеш, с рельсов сошли 14 вагонов пассажирского поезда. Число жертв данного крушения постоянно увеличивается. Вскоре после аварии сообщалось о сотне погибших. По последней информации, количество смертельно раненных людей выросло до 142.
Местная полиция сообщает, что 110 тел уже опознаны. Более двухсот человек получили различные повреждения. На месте аварии работали сотни сотрудников экстренных служб и медиков. По данным «The Indian Express», сейчас спасательная операция уже завершена.
Пассажирский поезд следовал по маршруту Индаур — Патна. В
составе ехали свыше тысячи пассажиров. Авария произошла поздно ночью, когда
большинство людей спало. По версии местных властей, крушение, вероятнее всего,
случилось из-за повреждения рельсов.
Кстати, железные дороги Индии – одни из самых загруженных в мире. Каждый день поездами пользуется около 20 миллионов пассажиров. Поэтому в железнодорожных авариях, которые совсем не редкость, гибнет и калечится много людей.
Текст: Е. Скобелева