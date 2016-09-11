Оборвалась жизнь известного советского мультипликатора Эдуарда Назарова

В пресс-службе отметили, что Эдуард Васильевич давно болел – у него были проблемы с сосудами, делали тяжелые операции. Представители "Крока" также уточнили, что Эдуард Назаров продолжал активно работать дома: давал консультации студентам и бывшим ученикам по Skype, читал сценарии, входил в состав экспертного совета Национальной анимационной премии "Икар".

В качестве режиссера Эдуард Назаров снял такие известные мультфильмы, как "Жил-был пес", "Приключения муравья", "Про Сидорова Вову" и другие. Назаров закончил Строгановское художественно-промышленное училище, в мультипликации работал с 1959 года. C 1979 по 2000-й преподавал на Высших курсах сценаристов и режиссеров. В 1993 году совместно с художниками Андреем Хржановским, Федором Хитруком и Юрием Норштейном организовал школу-студию мультипликаторов-режиссеров "Шар".

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