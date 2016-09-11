Оборвалась жизнь известного советского мультипликатора Эдуарда Назарова
11 сентября стало известно о смерти советского и российского мультипликатора, режиссера, художника Эдуарда Назарова. Зрители стран СНД больше других любят его анимационную ленту «Жил-был пес» (1983). О смерти 75-летнего Назарова сообщили в пресс-службе Международного фестиваля "Крок", где он был президентом.
В пресс-службе отметили, что Эдуард Васильевич давно болел – у него были проблемы с сосудами, делали тяжелые операции. Представители "Крока" также уточнили, что Эдуард Назаров продолжал активно работать дома: давал консультации студентам и бывшим ученикам по Skype, читал сценарии, входил в состав экспертного совета Национальной анимационной премии "Икар".
В качестве режиссера Эдуард Назаров снял такие известные мультфильмы,
как "Жил-был пес", "Приключения муравья", "Про
Сидорова Вову" и другие. Назаров закончил Строгановское
художественно-промышленное училище, в мультипликации работал с 1959 года. C
1979 по 2000-й преподавал на Высших курсах сценаристов и режиссеров. В 1993 году
совместно с художниками Андреем Хржановским, Федором Хитруком и Юрием
Норштейном организовал школу-студию мультипликаторов-режиссеров "Шар".
Текст:
А. Замятина