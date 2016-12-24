В Москве задержаны скинхеды, изнасиловавшие и убившие африканскую студентку





Вскоре московские правоохранители установили личность погибшей. Ею оказалась африканская студентка, получающая высшее образование в столице России. Вышли следователи и на след возможных убийц — помогла им в этом запись с камер видеонаблюдения, установленных возле дома, где временно проживала молодая африканка. На видео отчетливо было видно лица троих парней, который вечером зашли в подъезд многоэтажного жилого здания, а затем вышли с хрупкой маленькой спутницей в голубом пуховике. Один из молодых людей довольно грубо схватил ее рукой чуть выше локтя и повел по тротуару, его приятели пошли следом. Три амбала и девичья фигурка скрываются из виду. На следующее утра тело той темнокожей девочки со следами сексуального насилия было выявлено в канализационной трубе на улице Поречной...





Личности возможных убийц, учинивших жестокую и циничную расправу над беззащитной девушкой, установлены. Молодчиками с записей видеокамер оказались члены националистической московской группировки. Если точнее — скинхеды. Называется кличка одного из них, известная в кругах единомышленников задержанных преступников. Поганяло обритого налысо борца за чистоту нации — "Колючка". Скорее всего, это было убийство на почве рассовой ненависти. Девушку из квартиры выманили хитростью. По предварительным данным, ей не посчастливилось проживать на соседней от дома Колючки улицы.





Сотрудники столичного следственного главка СК РФ в настоящий момент работают с задержанными.





Текст: Е. Скобелева







