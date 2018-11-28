Сотрудники заповедника "Скандола" о том, что на пляж Корсики выбросило 50-тонного кашалота

Вес кащалота составил более 50 тонн.



Специалисты обследовали кашалота. Они обнаружили у него травму между спинным плавником и хвостом. Скорее всего кашалот ее получил, когда на него напали другие животные.

Только после того как кашалот скончался, волны выбросили его тушу на берег.

Дальше представители мэрии совместно с представителями пожарной службы разрабатывали план эвакуации тела кита.

Текст: Т. Сокот



