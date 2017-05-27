Пакистан выделил 1,71 млрд. долл. США на китайско-пакистанский экономический коридор

Министр финансов страны Исхак Дар представил бюджет в размере 4 757 миллиардов рупий в пятницу. В выступлении своем парламенте он упомянул несколько проектов CPEC. Он сказал Национальному собранию, что развитие города Гвадар в провинции Белуджистан фундаментально для развития китайско-пакистанского экономического коридора.



Он обратил внимание на то, что комплексный план реализуется для сетей дорожных сетей, расширения и модернизации аэропорта, а также развития района. В 2017-2018 годах предусмотрено осуществление 30 проектов развития Гвадара, включая реализацию генерального плана Гвадара, Новый Гвадар Международный аэропорт, больницу на 200 коек, производство электроэнергии мощностью 200 МВт и опреснительную установку.

Министр обратил внимание на то, что проекты CPEC войдут в третий год реализации в 2017-2018 годах.

В июле-апреле импорт продукции зафиксирован в размере 37,8 млрд. долл. США. Это свидетельствует о повышении, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

Доктор Дар сказал, что эта динамика импорта объясняется более чем 40-процентным увеличением капитальной техники, промышленного сырья и нефтепродуктов и увеличением инвестиций в проекты CPEC, ориентированные на энергетический и инфраструктурный сектор. Все это хорошо для экономики Пакистана в ближайшем будущем, - сказал Дар.

Оборотные расходы Пакистана в следующем финансовом году будут приблизительно на 7 процентов выше нежели в уходящем.

Министр обратил внимание, что валютные резервы Пакистана в настоящее время составляют 16 млрд. рупий, несмотря на больший, чем ожидалось, торговый дефицит, в основном, за счет увеличения импорта капитальных товаров.





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Т. Сокот



