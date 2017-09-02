Очевидец: пилот разбившегося в Балашихе Ан-2 в последний момент успел увести самолет от зрителей

Случившееся прокомментировал очевидец. Он сообщил, что пилоту разбившегося в Балашихе Ан-2 все-таки удалось увести самолет от зрителей. Это случилось практически в самый последний момент.







В СМИ, социальная сеть Instagram, обнародовано сообщении одного из очевидцев трагедии. Он сообщил, что "летчик успел отвернуть в последний момент, когда выходил из сложного пике. Никто не пострадал".





Это авиашоу проводилось сегодня на аэродроме Черное ДОСААФ. Обратим внимание, что показательные выступления приурочены были к 70-летию Ан-2. В рамках проведения авиационного праздника планировались показательные полеты авиационной техники. Напомним, что на этом аэродроме расположена наземная экспозиция.





Данные пресс-службы ГУ МВД России по Московской области свидетельствуют о том, что в результате этого происшествия по погибли два человека. Согласно обнародованной предварительной информации они оба пилоты.





Текст: Т. Сокот



