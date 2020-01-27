Коби Брайант: легенда баскетбола погибла в авиакатастрофе
27.01.2020 11:11 / Спорт / Прочли: 555 человек
Легенда американского баскетбола Коби Брайант и его дочь Джанна находятся среди девяти человек, погибших в результате крушения вертолета в городе Калабасас, штат Калифорния.
41-летний Брайант и 13-летняя Джанна летели на частном вертолете, когда тот упал и загорелся.
Шериф округа Лос-Анджелес сказал, что выживших нет.
Брайант, пятикратный чемпион НБА, играл за «Лейкерс» на протяжении всей своей карьеры. Его приято считать одним из величайших игроков в истории игры.
Спорсмену дань уважения выразили многочисленные знаменитости и звезды спорта. Многие из которых шокированы его внезапной смертью.
Минуты молчания наблюдались на баскетбольных матчах по всей территории США.
Брайанта также запомнили на церемонии вручения премий «Грэмми», которые проводятся на стадионе «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Мы все сейчас чувствуем безумную грусть», - сказала Алисия Киз, ведущая Грэмми.
«Потому что сегодня утром Лос-Анджелес, Америка и весь мир потеряли героя. Мы буквально с разбитым сердцем стоим в доме, который построил Коби Брайант».
НБА выступил с заявлением, в котором говорится, что "они опустошены трагической кончиной Коби Брайанта и его дочери Джанны".
«В течение 20 сезонов Кобе демонстрировал нам, как столь замечательный талант сочетается с абсолютной преданностью победе», - говорится в сообщении.
Что мы знаем об аварии?
По словам шерифа Алекса Вильянуева, в манифесте вертолета указывалось, что на борту самолета находились девять человек, что увеличило число из пяти в предыдущих заявлениях официальных лиц.
«Самолет упал в отдаленном районе недалеко от Лас-Виргенеса около 10:00 утра. Никто на земле не пострадал», - добавил он.
Гэвин Масак, который живет неподалеку, рассказал о том моменте, когда вертолет разбился.
«Это был не совсем звук взрыва, но громкий гул. Он звучал как вертолет, но звучал как струя, как будто громко, поэтому я зашел внутрь и рассказал отцу, что происходит. Так что, когда Я вышел, увидел дым на холме, но это было не большое черное облако дыма, а просто серое », - сказал он.
Другие очевидцы рассказали, что они слышали, как вертелся вертолет вертелся до того момента, как заглох.
Департамент шерифа округа Лос-Анджелес поделился фотографиями с места происшествия, на которых изображены пожарная машина и дым, поднимающийся с холмов.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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