Бюджетных мест в российских вузах будет достаточно, – заверила представитель Минобрнауки

«Сокращения не будет, - сказала Огородова. - Мы сейчас принимаем контрольные цифры приема на 2017-2018 год, и полностью соответствуем по ним законодательству».



Представительница профильного министерства добавила, что в ближайшее время цифры госзаказа на обучения в вузах будут утверждены окончательно. Но в любом случае те абитуриенты, которые заслуживают бюджетных мест для получения высшего образования, смогут поступить в отечественные университеты.

Текст: Е. Скобелева