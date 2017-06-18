Спасатели продолжают искать американского альпиниста на Эльбрусе

В настоящий момент отряд спасателей занялся поисками альпиниста из США. Он поднимался на склон Эльбруса, Кабардино-Балкария. Однако, так и не вернулся на контрольную точку. Это сообщение принадлежит пресс-службе ГУ МЧС по республике.







В сообщении сказано, что "в 08.45 ... поступило сообщение, что в Эльбрусском районе зарегистрированный альпинист, гражданин США, совершавший восхождение на южный склон горы Эльбрус, не вернулся в установленный срок на контрольную точку".





В пресс-службе сообщили, что альпинист должен был вернуться на контрольную точку 16 июня. Это был установленный срок. Однако, мужчина не сообщил, что завершил маршрут. Средств связи у альпиниста нет с собой. С целью, чтобы исключить вероятность ЧП, спасатели планируют пройти по туристическому маршруту. Их задача – поиск следов американца.





На его поиски отправился отряд спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. Их в составе 8 человек. Они в поисках используют 1 единицу техники.





Текст: Т. Сокот



