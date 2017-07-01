Происшествие в Подмосковье: фура сбила двух сотрудников ДПС

Это были два сотрудника ДПС, которые пострадали после наезда фуры в Подмосковье. Таково сообщение пресс-службы ГУ МВД по Московской области.







В СМИ обнародована следующая информация: - "В районе деревни Фоминское на трассе А-108 фура совершала маневр задним ходом и наехала на сотрудников ДПС".





Известно, что в момент аварии экипаж ДПС находился на маршруте патрулирования. Его представители оформляли ДТП.





Согласно обнародованной предварительной информации травмированы два инспектора ДПС. Травмы различной степени тяжести. Эти люди госпитализированы в ближайшее медицинское учреждение.





На место происшествия выехали сотрудники ДПС. Они активно выясняют все обстоятельства случившегося.





Текст:

Т. Сокот



