Мировые цены на металлы падают, поскольку Китай продолжает предупреждать о повышении цен





Китай - крупнейший в мире потребитель промышленных металлов.

Мировые цены на промышленные металлы упали после того, как китайские власти предупредили сырьевые компании страны о повышении цен.

Комиссия по национальному развитию и реформам Китая (NDRC) призвала компании поддерживать «нормальные рыночные порядки».

Этот шаг был предпринят после того, как в последние месяцы цены на металлы резко выросли из-за выхода крупных экономик из пандемии.

Среди них изменились цены на металлы, в том числе на трехмесячную медь и алюминий.

На Лондонской бирже металлов цена на медь упала на 1,6% до 9 881 долл. США за тонну, а цена на алюминий упала на 1,09% до 2 370 долл. США за тонну.

Ранее на прошлой неделе Китай уже объявил, что усилит меры в отношении предложения сырьевых товаров, заявив, что ограничит «необоснованные» цены.

Трейдеры также проявляют осторожность после того, как Белый дом заявил в пятницу, что сократил свои счета за инфраструктуру с 2,25 трлн до 1,7 трлн долларов.

При сокращении расходов на широкополосную связь, дороги и мосты спрос на железную руду и медь может быть ограничен.

Республиканцы США отклонили эти изменения как недостаточные для сделки, что также может означать, что дальнейшее сокращение предлагаемых инвестиций неизбежно.

Мировые цены на многие виды сырья, необходимого для промышленности, включая медь, уголь, сталь и железную руду, в этом году резко выросли, поскольку ограничения и другие меры по сдерживанию распространения Covid-19 ослабли.

Огромные меры экономического стимулирования со стороны правительств и центральных банков по всему миру также повысили спрос на сырьевые товары.

Китай, известный как «мировая фабрика», является крупнейшим потребителем сырья в мире.

В апреле экспорт страны неожиданно вырос, поскольку быстрое восстановление Америки после пандемии помогло подстегнуть спрос.

Остановка заводского производства в Индии из-за того, что страна борется с кризисом коронавируса, также способствовала росту мирового рынка китайских товаров.

Экспорт Китая в долларовом выражении вырос более чем на 32% по сравнению с годом ранее до почти 264 млрд долларов.



