В Германии полиция порекомендовала женщинам выходить на утреннюю пробежку по двое, чтобы их не насиловали

Реакция полиции Лейпцига на изнасилование женщины, совершавшей утреннюю пробежку в парке, вызвала возмущение у мэра города. На лейпцигских полицейских обрушилась критика со стороны общества после того, как правоохранители посоветовали женщинам бегать по парках по двое, чтобы обезопасить себя от насильников. За несколько дней до этого в здешней парковой зоне неизвестный мужчина в возрасте 25–35 лет надругался над 50-летней бегуньей. Насильник настолько сильно бил свою жертву в лицо, что ей впоследствии сделали операцию. Маньяка все еще не поймали. Полицейские устанавливают, не причастен ли этот преступник к двум схожим эпизодам сексуального насилия, которые имели место быть в округе за последнее время.



«Когда человек бежит мимо кого-то, то он должен оглядываться, чтобы убедиться, что на него не нападают. Женщинам же и вовсе предпочтительнее бегать по двое или так, чтобы рядом всегда кто-то находился», – сообщив о свежем преступлении, поучал немок пресс-секретарь местного отделения полиции. Такие слова стража правопорядка возмутили градоначальника Лейпцига Буркхарда Юнга. Он раскритиковал заявление правоохранителя в пух и в прах. Глава города отметил, что полицейским следовало бы больше работать, чтобы не допускать таких преступлений, а не советовать женщинам больше заботиться об их безопасности. «Ответом властей на это ужасное событие должно стать наращивание полицейского присутствия на улицах и в парках, я уже не первый год об этом твержу!» – заявил Юнг.

Текст: Е. Скобелева