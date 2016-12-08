Госдума повысила размер минимальной зарплаты на 300 рублей

Ранее в комитете Госдумы по труду сообщали, что будут вырабатывать законодательные нормы для поэтапного повышению МРОТ в 2018 и 2019 годах, чтобы довести его до уровня прожиточного минимума.



В результате роста МРОТ на 300 рублей потребуются дополнительные финансы, чтобы повысить зарплаты в государственных и муниципальных учреждениях. На эти потребности в 2017 году придется отыскать еще 6,75 миллиарда рублей.

Согласно Трудовому кодексу России, МРОТ не должен быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения. На 2017 год он, предварительно, составит 11 219 рублей, на 2018-й – 12 302 рубля, на 2019-й год – 12 783 рубля. Но пока в бюджете нет ресурсов для такого увеличения минимальной зарплаты.

Текст: Е. Скобелева