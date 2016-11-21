Сфера использование и процесс производства блистеров

Сырьём для изготовления блистеров служат плёнки, изготовленные из материалов, устойчивых к термической деформации -поливинилхлорида, полистирола, полиэтилена и их модификаций.



В качестве упаковки для кондитерских изделий используются блистеры с металлизированным покрытием - золотые или серебряные, а также пластиковые, коричневого цвета.

В парфюмерной промышленности широко применяется прозрачная пластиковая упаковка. В нее упаковываются средства личной гигиены, различные туалетные принадлежности, духи, косметика, приборы для маникюра. Такой блистер надежно приклеивается к прочной картонной подкладке, на которой производитель размещает всю нужную информацию о товаре.

В продуктовых магазинах широкое распространение получили контейнеры и судочки разного объема, изготовленные из полиэтилена или поливинилхлоридной пищевой плёнки. Упаковка такого плана снабжается рёбрами жёсткости, формуемыми из корпуса в процессе производства упаковки и крышками с различным уровнем герметичности.

В процессе изготовления блистерных упаковок используются только инертные материалы, в которых недопустимы красители и добавки.

Блистерное оборудование для упаковки разного рода товаров пользуется высоким спросом во многих сферах бизнеса. Фармакологические заводы, кондитерские фабрики и предприятия легкой промышленности не могут обойтись без него, поскольку именно блистерная упаковка способна обеспечить сохранение товарного вида и качества изделия максимально долгое время.

Цикл работы блистерной машины – это процесс перемещения фольги и пленки по участкам, на которых их нагревают, формируют ячейки, термически склеивают, наносят кодировку и перфорацию и отсекают форму.

Такие аппараты делают возможным изготовление блистерных упаковок в режиме полной автоматизации, с минимальными затратами времени. Термический, вакуумный или холодный формовочные процессы позволяют упаковке четко повторять конфигурацию продукта, обеспечивая надежную фиксацию изделия в ячейке.

Чтобы оптимизировать технологический процесс в комплект оборудования иногда входит устройство, позволяющее параллельно с изготовлением упаковки осуществлять картонажную обработку. Это существенно упрощает и ускоряет производственный процесс.