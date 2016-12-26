Минтранс обнародовал основные версии катастрофы Ту-154
26.12.2016 12:59 / Происшествия / Прочли: 269 человек
Напомним, что обломки самолета Минобороны обнаружили в 1,5 км от побережья, район Сочи. Они находились на глубине 50-70 метров.
Причины случившегося сообщил министр транспорта России Максим Соколов, который возглавил правительственную комиссию по расследованию происшествия. Он сообщил следующее: - "сегодня, насколько нам известно, основные версии не включают в себя версию террористического акта, поэтому мы исходим из того, что причинами катастрофы могли быть либо техническое состояние, либо ошибки пилотирования, но подчеркну, что это устанавливает следствие, а также специальная техническая комиссия Министерства обороны". Все это было им сказано на брифинге по итогам заседания штаба комиссии по расследованию катастрофы. Трансляцию вел телеканал "Россия 24".
Министр сейчас возвращается из Сочи в Москву. Здесь он планирует предоставить доклад по ситуации, непосредственно имеющей отношение к крушению Ту-154 премьер-министру Дмитрию Медведеву.
К этому времени согласовано, что далее Соколов будет управлять деятельностью правкомиссии, которая занимается выяснением всех причин катастрофы дистанционно.
Напомним, что с радаров борт Минобороны исчез утром 25 декабря.
Ту-154 покинул аэропорт Адлера после дозаправки. В воздухе он находился в предела двух минут. На этом воздушном судне должны были доставить в Сирию военнослужащих. С ними всесте должны были туда долететь представители СМИ, правозащитница Елизавета Глинка и музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России, авиабаза Хмеймим. Всего в списках находившихся на борту числятся 92 человека.
Текст: Т. Сокот
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Утро.ru: Danone намерена бороться за поставки молочной продукции в московские раздаточные пункты
28.12.2016 11:51 / Общество29 декабря будут подведены итоги конкурса на поставку детского питания для раздаточных пунктов Москвы. На прот...
Водолазам удалось поднять из воды второй двигатель Ту-154
28.12.2016 10:10 / ПроисшествияВ штабе по проведению поисковой операции сообщили, что водолазы подняли из воды второй двигатель Ту-154. Он по...
В Японском море российский теплоход с грузом потерял ход
28.12.2016 10:01 / ПроисшествияВ Японском море произошел следующий инцидент: потерял ход российский теплоход "Гранит". Это связано с тем, что...
Происшествие в Индии: с рельсов сошли 14 вагонов пассажирского поезда
28.12.2016 09:53 / ПроисшествияВ результате случившегося погибли сразу два человека, еще 43 пострадали....
Самолет, на борту которого находилось 184 пассажира, экстренно приземлился в Канаде
28.12.2016 09:48 / ПроисшествияВ настоящий момент выясняются причины инцидента. ...
Бывшый главный санврач России Онищенко обозвал детское шампанское "безобразием"
27.12.2016 19:13 / ОбществоДепутат Госдумы Геннадий Онищенко, занимавший с 2009 по 2013 год должность главы Роспотребнадзора и бывший гла...
В Якутии местные жестоко развлекались, давя медведя двумя грузовиками
27.12.2016 16:20 / ОбществоЯкутские мужики от нечего делать и, наверное, вследствие полного отсутствия сострадания к братьям нашим меньши...
Израильский премьер призвал французских евреев бежать из Франции
27.12.2016 15:00 / ПроисшествияПо мнению действующего главы правительства Государства Израиль Авигдора Либермана, французы вознамерились устр...
В пригороде столицы Азербайджана произошел взрыв на газопроводе
27.12.2016 14:45 / ПроисшествияВ пригороде Баку находится газопровод, где произошел взрыв. В результате случившегося пострадавшие отсутствуют...
Происшествие в Гоа: за пределы полосы выкатился самолет
27.12.2016 14:31 / ПроисшествияВ результате случившегося есть пострадавшие. Для вывода людей из самолета применялись надувные спасательные тр...
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар