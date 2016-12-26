Минтранс обнародовал основные версии катастрофы Ту-154

Причины случившегося сообщил министр транспорта России Максим Соколов, который возглавил правительственную комиссию по расследованию происшествия. Он сообщил следующее: - "сегодня, насколько нам известно, основные версии не включают в себя версию террористического акта, поэтому мы исходим из того, что причинами катастрофы могли быть либо техническое состояние, либо ошибки пилотирования, но подчеркну, что это устанавливает следствие, а также специальная техническая комиссия Министерства обороны". Все это было им сказано на брифинге по итогам заседания штаба комиссии по расследованию катастрофы. Трансляцию вел телеканал "Россия 24".







Министр сейчас возвращается из Сочи в Москву. Здесь он планирует предоставить доклад по ситуации, непосредственно имеющей отношение к крушению Ту-154 премьер-министру Дмитрию Медведеву.





К этому времени согласовано, что далее Соколов будет управлять деятельностью правкомиссии, которая занимается выяснением всех причин катастрофы дистанционно.





Напомним, что с радаров борт Минобороны исчез утром 25 декабря.









Ту-154 покинул аэропорт Адлера после дозаправки. В воздухе он находился в предела двух минут. На этом воздушном судне должны были доставить в Сирию военнослужащих. С ними всесте должны были туда долететь представители СМИ, правозащитница Елизавета Глинка и музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России, авиабаза Хмеймим. Всего в списках находившихся на борту числятся 92 человека.





Текст: Т. Сокот



