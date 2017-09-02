Происшествие в Ростове-на-Дону: перекинулись четыре автобуса с детьми

Речь идет о четырех автобусах, в салонах которых находились дети. Эти транспортные средства столкнулись между собой в Ростове-на- Дону. Пострадавшие в результате этого ДТП отсутствуют. Это сообщение принадлежит пресс- службе ГУ МВД России по Ростовской обрасти.







Текст сообщения носит следующий характер: - "на улице Малиновского в районе дома №23 произошло ДТП с участием автобусов. По предварительным данным, автобусы двигались друг за другом, замыкающий колонну автобус не соблюдал дистанцию, в результате чего допустил столкновение с впереди идущими автобусами".

В пресс-службе уточнили следующую информацию: - в результате этого ДТП столкнулись четыре автобуса. Обратим внимание, что никто из находящихся в этих автобусах деток не пострадал.





Сотрудники ГИБДД заняты тем, что устанавливают все обстоятельства случившегося ДТП.





Текст: Т. Сокот



