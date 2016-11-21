Шесть человек погибли в аварии с микроавтобусом на трассе «Дон»

Как информируют в областном МЧС. к ликвидации последствий происшествия привлекались 28 человек и 12 единиц техники. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личности погибших людей и пострадавших, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По имеющимся данным, микроавтобус "Мерседес Вито" столкнулся с ехавшим в попутном направлении КамАЗом с прицепом. Шесть человек из микроавтобуса погибли на месте. Троих пострадавших направили в Миллеровскую ЦРБ.

Известно, что водителя и двух пассажиров микроавтобуса до пожара успел вытащить водитель КамАЗа. Затем автомобиль загорелся.

По предварительным данным полиции, виновником смертельной аварии является водитель микроавтобуса. Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

Текст: Е. Скобелева