Шесть человек погибли в аварии с микроавтобусом на трассе «Дон»
В ночь на 21 ноября, в 03.20 мск, на 847-м км федеральной трассы М-4 «Дон» в Миллеровском районе Ростовской области произошло столкновение грузовика и микроавтобуса. Пассажирский транспорт вскоре после удара воспламенился.
Как информируют в областном МЧС. к ликвидации последствий происшествия привлекались 28 человек и 12 единиц техники. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личности погибших людей и пострадавших, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
По имеющимся данным, микроавтобус "Мерседес
Вито" столкнулся с ехавшим в попутном направлении КамАЗом с прицепом. Шесть
человек из микроавтобуса погибли на месте. Троих пострадавших направили в
Миллеровскую ЦРБ.
Известно, что водителя и двух пассажиров микроавтобуса до
пожара успел вытащить водитель КамАЗа. Затем автомобиль загорелся.
По предварительным данным полиции, виновником смертельной аварии является водитель микроавтобуса. Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.
Текст: Е. Скобелева