Ученым удалось полностью расшифровать геном арабики

Невзирая на это, до сих пор полный геном арабики остается неясным. Три года тому назад, 2014 год, исследователям удалось расшифровать геном иного вида — кофе конгозелского (Coffea canephora). Он менее дорогой и генетически сложный.







Чтобы как-то восполнить пробел, ученые из Калифорнийского университета, что расположен в Дейвисе, и иных вузов собрали образцы 23 деревьев арабики, сорт «гейша», на разных стадиях цветения. Дальше они решили секвенировать последовательность ДНК и РНК 22 из них. Результаты исследования оказались следующими: - C. arabica – это гибрид C. canephora и родственного ему кофе евгениевидного (Coffea eugenioides). У него четыре набора хромосом.





Так, в геноме «гейши» 1,19 миллиарда пар нуклеотидных оснований. Это приблизительно одна треть человеческого генома, и 70 830 генов.





Участники исследования считают, что эта расшифровка в некоторой степени прояснит ароматические и иные свойства растения, а также способна повысить его устойчивость к экологическому стрессу. В настоящий момент на плантации арабики влияет изменение климата.





Так, ознакомиться с информацией о геноме арабики можно в базе Phytozome. Более детальные подробности исследования обнародуют на 25-й Конференции по вопросам генома животных и растений, которая состоится на днях в Сан-Диего, то есть, завтра, 15 января 2017 года.





Текст: Т. Сокот