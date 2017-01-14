Ученым удалось полностью расшифровать геном арабики
14.01.2017 13:51 / Наука / Прочли: 354 человек
Кофе аравийский, или арабика – это наиболее распространенный вид кофейного дерева. Обратим внимание, что более 70 % мирового производства одноименного напитка как раз приходится на него.
Невзирая на это, до сих пор полный геном арабики остается неясным. Три года тому назад, 2014 год, исследователям удалось расшифровать геном иного вида — кофе конгозелского (Coffea canephora). Он менее дорогой и генетически сложный.
Чтобы как-то восполнить пробел, ученые из Калифорнийского университета, что расположен в Дейвисе, и иных вузов собрали образцы 23 деревьев арабики, сорт «гейша», на разных стадиях цветения. Дальше они решили секвенировать последовательность ДНК и РНК 22 из них. Результаты исследования оказались следующими: - C. arabica – это гибрид C. canephora и родственного ему кофе евгениевидного (Coffea eugenioides). У него четыре набора хромосом.
Так, в геноме «гейши» 1,19 миллиарда пар нуклеотидных оснований. Это приблизительно одна треть человеческого генома, и 70 830 генов.
Участники исследования считают, что эта расшифровка в некоторой степени прояснит ароматические и иные свойства растения, а также способна повысить его устойчивость к экологическому стрессу. В настоящий момент на плантации арабики влияет изменение климата.
Так, ознакомиться с информацией о геноме арабики можно в базе Phytozome. Более детальные подробности исследования обнародуют на 25-й Конференции по вопросам генома животных и растений, которая состоится на днях в Сан-Диего, то есть, завтра, 15 января 2017 года.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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