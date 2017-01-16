Министерство здравоохранения республики: выживший после падения в Киргизии Boeing пилот скончался

Пилот, который выжил после падения рядом с аэропортом киргизской столицы грузового Boeing, скончался. К сожалению, это произошло по дороге в больницу. Таково сообщение министерства здравоохранения республики.







Текст сообщения ведомства носит следующий характер: - "турецкий летчик от полученных травм скончался по дороге в больницу".





Напомним, что сегодня утром, 16 января турецкий Boeing 747, упал на дачный поселок. Это произошло рядом с бишкекским аэропортом. 32 жилых дома оказались разрушены.





Согласно последним обнародованным данным, в результате случившегося погибли 35 человек. Восемь человек оказались с множественными тяжелыми травмами. Их доставили в больницы Бишкека.





Текст: Т. Сокот



