Самые низкие влюбленные в мире сыграли свадьбу
В Лондоне состоялась свадьба 30-летнего бразильца Пауло Габриэля да Силвы Барросо и его избранницы – 26-летней Катюци Хосино. Необычная пара обручилась в День мировых рекордов Гиннеса. Молодожены официально признаны самыми маленькими супругами в мире.
Рост жениха составляет 88 см, невеста выше на один
сантиметр. Пауло и Катюця познакомилась 10 лет назад в онлайн-группе, созданной
для общения карликов. Девушка сначала заблокировала назойливого ухажера, он
постоянно надоедал ей. Однако позже передумала и ответила взаимностью на
чувства невысокого парня.
Новоиспеченная семья живет в Бразилии. Катюця имеет салон красоты, оборудование в котором приспособлено под ее рост. Пауло работает помощником юриста и водит такси для низких людей.
Текст: Е. Скобелева