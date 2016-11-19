Самые низкие влюбленные в мире сыграли свадьбу

Рост жениха составляет 88 см, невеста выше на один сантиметр. Пауло и Катюця познакомилась 10 лет назад в онлайн-группе, созданной для общения карликов. Девушка сначала заблокировала назойливого ухажера, он постоянно надоедал ей. Однако позже передумала и ответила взаимностью на чувства невысокого парня.



Новоиспеченная семья живет в Бразилии. Катюця имеет салон красоты, оборудование в котором приспособлено под ее рост. Пауло работает помощником юриста и водит такси для низких людей.

Текст: Е. Скобелева