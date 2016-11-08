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Украина – Финляндия, прогноз на матч отборочного турнира ЧМ-2018

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Украина – Финляндия, прогноз на матч отборочного турнира ЧМ-2018

08.11.2016 12:44 / В мире / Прочли: 104 человек

В Одессе 12 ноября 2016 состоится матч отборочного турнира в группе I между сборными Украины и Финляндии.

Украинская команда во главе с Андреем Шевченко пока не потерпела в турнире ни одного поражения, но и особых достижений также нет: две ничьих и только одна победа над явным аутсайдером группы – Косово. В итоге пока всего третье место в таблице и весьма проблематичные шансы на то, чтобы завоевать прямую путевку на чемпионат мира.

Впереди украинцев грозная Хорватия и открытие предыдущего чемпионата Европы Исландия, но в том-то и фишка, что в следующем туре обе эти команды играют между собой. Учитывая, что разница между Украиной и этими сборными всего два очка, есть реальный шанс, в случае успеха, вскочить на вторую ступеньку в таблице. А там уж решать свои дальнейшие турнирные задачи.

У Финляндии нет и таких перспектив. Футболисты из страны Суоми после трех туров предельно четко обозначили, что ни на что серьезное не претендуют. Они явные аутсайдеры группы вместе с Косово. И даже в домашней встрече с косоварами ухитрились сгонять с ними ничью – 1:1. К слову это пока единственный мяч сборной Косово в этом турнире, а вот пропустить они умудрились уже целый десяток.

Украинские футболисты считаются фаворитами в этом поединке. И не столько потому, что играют дома, сколько учитывая явную слабость соперника. Да и потери у финнов есть в составе: как известно, УЕФА отстранил от официальных матчей одного из лидеров сборной, полузащитника Романа Еременко, подозреваемого в употреблении запрещенных препаратов.

У команды Андрея Шевченко в этом плане все в порядке: в строю сильнейшая линия сборной – полузащита, где роль первой скрипки играют киевский динамовец Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка из немецкого "Шальке". В последних матчах неплохо в атаке смотрится Андрей Кравец, автор одного из трех голов в ворота Косово в последнем туре.

Однако не стоит ожидать, что матч с финнами станет для Украины легкой прогулкой. Нельзя забывать, что только в одной встрече в этом отборе подопечные Ханса Бакке не смогли отметиться забитым мячом. Уязвимое место – оборона: ни разу вратарь финнов не уходил с поля "сухим".

Лучшие букмекерские конторы не без оснований считают, что шансы на победу у Украины значительно выше, чем у соперника. В сенсацию мало кто верит, так что особенно рисковать, делая ставки, не стоит. Например, "Марафон" дает на этот матч такие коэффициенты: 1,35 – 5.10 – 12.00. Примерно так же расценивают шансы команд и другие авторитетные БК. Риск, конечно, благородное дело, но в данном случае лучше не рисковать и ставить на Украину.

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