О дистанционных летающих такси на электричестве, которые уже испытали в Германии





Это управляемый дистанционно агрегат. Он отлично работает на электричестве.

Запланировано, что такое летающее такси будет перевозить до четырех пассажиров со скоростью 120 километров в час на расстояние, в среднем, до 100 километров.

Текст: Т. Сокот



