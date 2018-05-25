ДТП в штате Висконсин: в школьный автобус врезался грузовик

Речь идет о грузовике, который врезался в среду в школьный автобус. Транспортное средство находилось на обочине шоссе, центральная часть штата Висконсин.







В результате случившегося пострадали 20 человек. Эта информация принадлежит представителям местных властей.





В числе раненых четыре человека. Кстати, госпитализация была нужна девяти пострадавшим. Обратим внимание, что опасности их жизням нет.





Представители полиции сообщили о том, что перед аварией поступила информация, водитель грузовика управлял транспортным средством неадекватно. В общем, автобус остановился на обочине дороги. Причина – его неисправность. В общей сложности в этом транспортном средстве находились 33 человека.









Текст: Т. Сокот



