ДТП в Крыму: четверо детей пострадали от наезда «Жигулей» под управлением 21-летнего юноши
В райцентре Крыма, городе Советском, отечественный автомобиль наехал на четырех детей на обочине дороги. По сообщению регионального управления ГИБДД, автомобиль марки «ВАЗ 21060», двигаясь на опасной скорости, наехал на пешеходов, шедших в попутном направлении. После столкновения с группой детей машина въехала в дорожное ограждение. За рулем был парень 1995 года рождения.
В ДТП травмы получили четверо несовершеннолетних
пешеходов. У двух 12-летний детей диагностированы закрытые черепно-мозговые
травмы и сотрясения мозга. 11-летний пострадавший, кроме ЗЧМТ и сотрясения,
получил еще множественные ушибы и рану на затылке. У 10-летнего ребенка – тоже закрытая
черепно-мозговая травма, а также ушиб головного мозга и травма шейного отдела
позвоночника.
21-летний водитель «Жигулей» получил сотрясение мозга и
множественные ушибы грудной клетки. В ГИБДД пояснили, что виновник аварии превысил
допустимую скорость, не учел дорожные и метеорологические условия при движении.
Текст: Е. Скобелева