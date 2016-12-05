ДТП в Крыму: четверо детей пострадали от наезда «Жигулей» под управлением 21-летнего юноши

В ДТП травмы получили четверо несовершеннолетних пешеходов. У двух 12-летний детей диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясения мозга. 11-летний пострадавший, кроме ЗЧМТ и сотрясения, получил еще множественные ушибы и рану на затылке. У 10-летнего ребенка – тоже закрытая черепно-мозговая травма, а также ушиб головного мозга и травма шейного отдела позвоночника.



21-летний водитель «Жигулей» получил сотрясение мозга и множественные ушибы грудной клетки. В ГИБДД пояснили, что виновник аварии превысил допустимую скорость, не учел дорожные и метеорологические условия при движении.

Текст: Е. Скобелева