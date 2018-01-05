В США по причине неполадок отменен был вылет самолета

Это был вылет авиалайнера американской компании American Airlines. Он возпроизводился из аэропорта в Бостон, штат Массачусетс. Однако, было решено его экстренно отменить, так как возникли технические проблемы.



В связи с инцидентом было решено госпитализировать четырех человек.





Несколько слов о деталях этого происшествия. В салоне незадолго до взлета появился очень резкий неприятный запах. Его происхождение попытались объяснить представители American Airlines. В общем, это связано с некими техническими проблемами.





В результате, трех членов экипажа и одного пассажира доставили в больницу, чтобы провести обследование.





Напомним, что это авиалайнер должен покинуть Бостон и отправиться в Шарлотт, штат Северная Каролина. На борту этого воздушного судна находились люди - 120 пассажиров, а также пять членов экипажа.





Текст: Т. Сокот



