В Красноярском крае пьяный водитель на «Жигулях» протаранил группу детей

В Красноярском крае водитель «Жигулей», находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался в группу детей. Вследствие страшного удара погиб годовалый ребенок. Об трагическом инциденте, произошедшем в поселке Березовский Курагинского района, сообщили в региональном главке МЧС.



«Пьяный водитель на ВАЗ-2106 около 20:00 местного времени (16:00 мск) влетел в группу детей на обочине, годовалый мальчик погиб на месте, девочки 5 и 11 лет доставлены в больницу с травмами», — сообщили в Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным правоохранительных органов, мужчина, находившийся за рулем отечественной легковушки, был подшофе. В настоящее время виновник ДТП задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и возбуждении уголовного дела по факту гибели ребенка под колесами автомобиля.

Текст: Е. Скобелева